Сын Киркорова с треском провалился во время важного события

Недавно художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский пригласил сына Филиппа Киркорова Мартина на пробы одного из эпизодов. Артист возражать не стал и отправил наследника на прослушивание. Но мальчик специально провалил пробы.
Во время светского мероприятия Киркоров вновь обратился к Грачевскому, чтобы сообщить: Мартин созрел для еще одной попытки. "Его снова прорвало, хочет сниматься", – сказал Филипп. Несмотря на провал, кинорежиссер ждет мальчика на новые пробы.
В эфире передачи "Ты не поверишь!" Киркоров отметил, что вовсе не пытается пристроить сына "по блату". Грачевский сам пригласил Мартина в "Ералаш", а тот ничего не имеет против. Также король отечественной эстрады признался, что не хочет актерского будущего для наследников.
К слову, недавно пробы у Бориса Грачевского проходил семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, более известный как Гном Гномыч. Его видеоролики в Сети набирает по несколько миллионов просмотров. Удалось ли юному фигуристу сняться в новых эпизодах "Ералаша", пока неизвестно.
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