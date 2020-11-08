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Знаменитую певицу закидали камнями за выступление с Киркоровым

Знаменитую певицу закидали камнями за выступление с Киркоровым

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новость о скандальном дуэте Филиппа Киркорова и украинской звезды Ольги Поляковой разлетелась по всему интернету. Земляки недовольны решением артистки. Многие сравнили подобное выступление с изменой Родине.
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Сама же Ольга Полякова агрессивно отреагировала на недовольные возгласы украинцев. Артистка даже не могла себе представить, что совместное выступление с Киркоровым на фестивале в Дубае может закончиться национальным конфликтом.

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Похоже, что слова Филиппа лишь подлили масла в огонь. Музыкант на этом мероприятии назвал встречу с певицей из Незалежной "воссоединением" РФ и Украины в российский День народного единства. Поклонники Ольги неправильно расценили громкое высказывание народного артиста России.

Удивительно, но большую дозу негатива получила именно Полякова. Если верить украинцам, солистка не должна была соглашаться на подобное сотрудничество. Теперь Ольге приходится обращаться к своим поклонникам и объяснять сложившуюся ситуацию.

"С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой еще при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества?", – надменно заявила певица.

Более того, Полякова добавила, что вольна самостоятельно решать, где и с кем ей выступать. Напомним, что ранее Филипп Киркоров пытался заступиться за молодую исполнительницу.

Король эстрады отметил, что в творчестве нет деления на пол, возраст и национальность. Однако его слова только разожгли огонь интернет-войны.

Автор: 8 ноября 2020, 14:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

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