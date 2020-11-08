Певицу Славу выселили собственные дети

Исполнительница хита "Попутчица" отправилась на Мальдивы вместе с членами семьи. Певица Слава была готова познать все прелести курорта, но близкие люди слегка поменяли ее планы. Из-за того, что члены семьи знаменитости громко храпят, ей пришлось поступиться собственным комфортом.
"Мать выселили в ванную комнату спать", – написала артистка в инстаграм-канале. В качестве доказательства она сняла на видео свою новую постель рядом с ванной и раковиной. Кроме того, звезда показала в кадре свое зеркальное отражение в узорчатом бикини.
Подписчики знаменитости решили поделиться с ней мнением о случившемся. Поклонники поддержали кумира в сложной ситуации. Поп-дива Глюкоза посоветовала коллеге пользоваться берушами. Некоторые комментаторы нашли в ситуации плюсы: певица Слава сможет первой принимать ванну и ходить в туалет по утрам.
Многие пользователи Сети решили, что звезда разместила видеоролик только ради того, чтобы показать фигуру. Хейтеры накинулись на 40-летнюю брюнетку, обвинив ее в отсутствии нравственности. Критики сочли купальный наряд женщины чересчур откровенным для того, чтобы демонстрировать его в инстаграм-канале. Певица Слава оставила слова злопыхателей без ответа.
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