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Собчак возмутил снимок мужа в постели с Бондарчуком

Собчак возмутил снимок мужа в постели с Бондарчуком

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Совсестный снимок Константина Богомолова и Федора Бондарчука в постели вызвал в Сети ажиотаж. Ксения Собчак была шокирована неоднозначным поступком супруга.
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Константин Богомолов добавил в инстаграм-канал фотографию со знаменитым коллегой. Муж Ксении Собчак расслабленно улыбается, лежа на одной подушке с Федором Бондарчуком. Дистанция между режиссерами далека от социальной, они не побоялись близости.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

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Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

К снимку Константин Богомолов добавил слова благодарности в адрес Федора Бондарчука. Мужчины тесно сотрудничали несколько месяцев, создавая кино. Муж Собчак выразил теплые чувства к коллеге, вложив в слова уважение и любовь. Богомолов отметил, что получил наслаждение от процесса совместного времяпровождения, испытывает гордость от его итогов и восхищается Бондарчуком.

Ксения Собчак была взволнована публикацией супруга. "Я тоже обожаю Федора, но почему вы вместе в кровати?", – недоумевая спросила она мужа-режиссера. Судя по всему, женщина не в курсе, чем занимается ее избранник в рабочее время.

Напомним, что знаменитая блондинка шокировала россиян отдыхом в Дубае. Телеведущую раскритиковали за то, что она отправилась в "сердце ислама", невзирая на трагические происшествия, которые произошли в Объединенных Арабских Эмиратах. Ксения Собчак объяснила выбор места отдыха тем, что российские курорты ей не подходят. Любимый отель Ксении Собчак, по словам самой журналистки, находится в Дубае.

Автор: 8 ноября 2020, 11:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Богомолова перекосило рядом с Собчак

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