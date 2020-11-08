Собчак возмутил снимок мужа в постели с Бондарчуком

Совсестный снимок Константина Богомолова и Федора Бондарчука в постели вызвал в Сети ажиотаж. Ксения Собчак была шокирована неоднозначным поступком супруга.

Константин Богомолов добавил в инстаграм-канал фотографию со знаменитым коллегой. Муж Ксении Собчак расслабленно улыбается, лежа на одной подушке с Федором Бондарчуком. Дистанция между режиссерами далека от социальной, они не побоялись близости.

К снимку Константин Богомолов добавил слова благодарности в адрес Федора Бондарчука. Мужчины тесно сотрудничали несколько месяцев, создавая кино. Муж Собчак выразил теплые чувства к коллеге, вложив в слова уважение и любовь. Богомолов отметил, что получил наслаждение от процесса совместного времяпровождения, испытывает гордость от его итогов и восхищается Бондарчуком.

Ксения Собчак была взволнована публикацией супруга. "Я тоже обожаю Федора, но почему вы вместе в кровати?", – недоумевая спросила она мужа-режиссера. Судя по всему, женщина не в курсе, чем занимается ее избранник в рабочее время.

Напомним, что знаменитая блондинка шокировала россиян отдыхом в Дубае. Телеведущую раскритиковали за то, что она отправилась в "сердце ислама", невзирая на трагические происшествия, которые произошли в Объединенных Арабских Эмиратах. Ксения Собчак объяснила выбор места отдыха тем, что российские курорты ей не подходят. Любимый отель Ксении Собчак, по словам самой журналистки, находится в Дубае.