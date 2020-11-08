"Распущенная как мать!": бывший муж Борисовой кричит после обвинений в избиении дочери

Сам же Максим Аксенов опроверг слова телеведущей и усомнился в ее адекватности. Бизнесмен утверждает, что Борисова выдумала душераздирающую историю, чтобы заработать на этом.
Напомним, российская теледива публично унизила экс-супруга. По словам Даны, бывший муж жестоко избивает 13-летнюю дочь и постоянно угрожает ей. Похоже, что девочка только сейчас решилась на откровенный разговор с матерью, раскрыв тайны "трепетных" отношений с отцом.
Борисова уверена, что факт избиения скрыть невозможно. Звездная мама с ужасом вспоминает тот момент, когда ее дочь сравнила себя с Шурыгиной. Если верить словам Даны, девочка-подросток рыдала и умоляла, чтобы публика не узнала об этом инциденте.
"Дана на мне деньги зарабатывает. И втягивает ребенка в свои бредни. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Она наркоманка, со всякими психическими болезнями", – заявила бизнесмен.
Аксенов добавил, что у него с ребенком хорошие отношения. Мужчина попросил публику не переживай и тщательнее просматривать преподносимую информацию.
Стоит отметить, что близкие друзья семьи не стали комментировать произошедшее. По мнению приятелей Максима, Дана спокойно относилась к подобным вещем и всегда закрывала глаза на его ссоры с наследницей.
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