"Распущенная как мать!": бывший муж Борисовой кричит после обвинений в избиении дочери

Семейная драма Максима Аксенова и Даны Борисовой стала достоянием общественности. Пара никогда не могла похвастаться идеальными отношениями, но на этот раз ситуация и вовсе вышла из-под контроля. Борисова выяснила, что бывший муж измывался над их дочерью.

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