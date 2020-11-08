Кудрявцева в слезах из-за смерти партнера: Я верещала, чтобы он прекратил заниматься опасным делом

Накануне ведущий шоу "Звезды сошлись" и "ДНК" на НТВ Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье. Его коллега Лера Кудрявцева в шоке из-за произошедшего.

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