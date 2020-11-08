Кудрявцева в слезах из-за смерти партнера: Я верещала, чтобы он прекратил заниматься опасным делом

Александр Колтовой увлекался пилотированием самолетов. Во время его последнего полета, как сообщают СМИ, отказал двигатель. Воздушное судно загорелось, из-за чего телеведущий совершил аварийную посадку.
Лера Кудрявцева призналась, что Александр часто звал ее полетать, но она отказывалась. "Я верещала на него , чтоб прекратил заниматься этим опасным делом", – написала телеведущая в "Инстаграм". А последние несколько дней ее беспокоило сердце, она будто "что-то чувствовала".
Кудрявцева не может поверить в смерть Колтового, ведь еще в пятницу они снимали новый выпуск шоу "Звезды сошлись". Из-за произошедшего телеведущая ужасно себя чувствует: у нее трясутся руки, она плачет.
Новость о гибели Александра также прокомментировал в "Инстаграм" бывший коллега Кудрявцевой в "Звезды сошлись" Оскар Кучера. Он назвал 2020 год "каким-то адом" и отказался верить в случившееся.
Соболезнования также выразили Игорь Крутой, Эдгард и Аскольд Запашные, Марина Кравец, Митя Фомин, Дмитрий Борисов, Тимур Еремеев, Анастасия Макеева, Елена Воробей и другие. Судьба проектов, которые вел Александр Колтовой, пока неизвестна.
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