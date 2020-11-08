Тяжелая утрата выбила Николаева из колеи

О переживаниях композитор написал в личном микроблоге. Игорь Николаев не стал скрывать, что трагедия выбила его из колеи.
"Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого", – рассказал о тяжелой утрате музыкант.
В памяти Игоря Николаева хранится множество воспоминаний о Михаиле Жванецком. По словам композитора, как-то раз вместе с сатириком он пережил необычные приключения в Германии. Игорь никогда не забудет, как частенько ловил такси на улице Горького в компании Михаила Михайловича после посиделок у Аллы Пугачевой. Подобных трогательных моментов, по словам музыканта, были тысячи.
Любовь Успенская также скорбит из-за смерти Михаила Жванецкого. Певице тяжело осознавать произошедшее. Артистка уже принесла соболезнования родственникам сатирика. Успенская запомнила Жванецкого, как талантливого, доброжелательного человека, который всегда улыбался.
Напомним, писатель и сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Народный артист России скончался в возрасте 86 лет. Ходят слухи, что у писателя был рак предстательной железы. При жизни Жванецкий отрицал наличие у себя онкологического заболевания. Уже известно, что церемонии прощания с сатириком не будет из-за ограничений связанных с коронавирусом.
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