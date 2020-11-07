На НТВ сделали заявление после гибели знаменитого ведущего

"С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звезды сошлись", Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолёта в Московской области", – сообщили "Дни.ру" в пресс-службе НТВ.
О судьбе проектов, которые вел Колтовой, пока ничего не сообщается. Но известно, что несколько выпусков программ было снято заранее и выйдут в эфир.
По данным МЧС, частный самолет со знаменитым ведущим и его супругой летел из аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. Он упал в районе Новорязанского шоссе. По предварительной версии, причиной трагедии стал неисправный двигатель и пожар на борту.
"Через несколько минут после вылета у самолета в воздухе загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью, – рассказали специалисты. – Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших.
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