"Ефремову будут особые условия": заявлено о судьбе этапированного в колонию актера

Этапирование артиста из СИЗО в колонию – к лучшему, считают эксперты. В любом случае долго сидеть в московском следственном изоляторе Михаилу Ефремову не позволили бы.

Накануне родственники знаменитости получили известие, которое шокировало их до глубины души. Как оказалось, Михаила Ефремова отправили из СИЗО №5 в колонию. Звезда кино будет отбывать наказание в городе Алексеевке в Белгородской области.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, горевать родственникам артиста без надобности. Перевод в колонию для Михаила Олеговича – перемены скорее положительного толка.

"То, что Ефремову будут особые условия в колонии – это понятно абсолютно всем", – заявил эксперт.



Мельников считает, что в тюрьме для звезды кино, скорее всего, откроют кружок актерского мастерства. С большой долей вероятности в пенитенциарном заведении сделают косметический ремонт. Учреждение с "вип-персоной" будут навещать различные правозащитники, руководители с проверками и сотрудники прокуратуры.

Иван Мельников заметил, что избежать этапирования Михаил Ефремов никак не мог. Правозащитник назвал смешными заявления адвокатов артиста о том, что их подзащитный останется в изоляторе. Теоретически артист мог остаться в СИЗО, как служащий хозотряда. Однако по таким статьям, как у Михаила Олеговича, мыть полы и раздавать пищу не оставляют.

Мельников добавил, что в следственном изоляторе Михаилу Ефремову было достаточно комфортно. Знаменитость содержалась в четырехместной камере с двумя соседями: чиновником, обвиненным в коррупции, и задержанным за экономические преступления.