Партнер Кудрявцевой разбился в страшной авиакатастрофе

"Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, о чем сообщили представитель экстренных служб региона", – такая новость появилась на лентах информагентств. По предварительной информации среди жертв авиакатастрофы был и партнер Леры Кудрявцевой.



Сразу несколько телеграмм-каналов сообщили, что в самолете находился ведущий популярного ток-шоу "ДНК" и соведущий Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" на НТВ 41-летний Александр Колтовой. Самолет с ним разбился в подмосковных Люберцах.

По предварительной версии он совершил аварийную посадку с неисправным двигателем. А после падения произошло возгорание. К ликвидации последствий аварии привлекли 40 человек и 13 единиц техники. На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств трагедии. "Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", – говорят специалисты.

Судя по постам в личном инстаграме, Александр увлекался пилотированием и не мыслил себя без неба. У него в ленте – самолеты, аэропорты, виды сверху... Что же касается работы, то он начинал с участия в реалити-шоу "За стеклом", потом попал на "ТВ-6", затем на "СТС", где участвовал в создании программы "Галилео", курировал съемки нескольких проектов для канала "Наука 2.0". Но наибольшую известность ему принес проект "Звезды сошлись", где Александр Колтовой сменил недавно Оскара Кучеру.