Партнер Кудрявцевой разбился в страшной авиакатастрофе

Сразу несколько телеграмм-каналов сообщили, что в самолете находился ведущий популярного ток-шоу "ДНК" и соведущий Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" на НТВ 41-летний Александр Колтовой. Самолет с ним разбился в подмосковных Люберцах.
По предварительной версии он совершил аварийную посадку с неисправным двигателем. А после падения произошло возгорание. К ликвидации последствий аварии привлекли 40 человек и 13 единиц техники. На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств трагедии. "Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", – говорят специалисты.
Судя по постам в личном инстаграме, Александр увлекался пилотированием и не мыслил себя без неба. У него в ленте – самолеты, аэропорты, виды сверху... Что же касается работы, то он начинал с участия в реалити-шоу "За стеклом", потом попал на "ТВ-6", затем на "СТС", где участвовал в создании программы "Галилео", курировал съемки нескольких проектов для канала "Наука 2.0". Но наибольшую известность ему принес проект "Звезды сошлись", где Александр Колтовой сменил недавно Оскара Кучеру.
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