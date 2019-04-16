"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Журналисты знают, что Примадонна никогда не ссорится с прессой, поэтому позволяют себе полоскать ее имя без конца. Однако это не значит, что певица не в курсе происходящего.
"Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают!" – возмутилась звезда. Больше всего ее взбесила программа "Секрет на миллион" на канале НТВ, где называющий себя любовником Аллы Пугачевой музыкант Сергей Челобанов рассказал ведущей Лере Кудрявцевой интимные подробности.
"Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая – ведущая – и в этой помойке начинает рыться, – отметила Примадонна. – "Скажите, а Вы спали с ней?" – спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... "Да", – говорит. "Ой, а какая она в постели?" – продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!"
Правда, Сергея Челобанова певица не упрекает. "Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли, – уверена артистка. – Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем! А потом мне говорят: "Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!" Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!"
Алла Пугачева устала молча наблюдать за тем, как бывшие любовники и мужья поливают ее грязью, а бессовестные репортеры наживаются на этом. "Честно говоря, поднадоело, – сказала, например, она об Александре Стефановиче. – Везде суется эта морда – мол, он меня сделал! Вот я и решила, что надо сейчас высказать все, раз такой момент. Потом до 80 придется молчать!"
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