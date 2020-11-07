Профессиональная разлучница: Карпович попыталась увести Ягудина из семьи

В этом году личная жизнь Мирославы Карпович стала публичным достоянием. Роман с известным актером только укрепил скандальный статус артистки. Если верить словам коллег, Мирослава давным-давно посматривает на мужчин, которые находятся в браке.

Выяснилось, что одной из жертв Карпович был всеми известный российский фигурист. Алексей Ягудин мог бросить беременную жену из-за настойчивой актрисы, но так и не решился на это.

В далеком 2013 году Олимпийскому чемпиону не хватало активного образа жизни. Тогда он впервые пришел в театр, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Удивительно, но его партнершей в спектакле "Истории похождений" стала именно Мирослава Карпович.

По словам работников театра, актриса стремилась увести фигуриста из семьи и всячески провоцировала его на репетициях. Стоит отметить, что в тот момент спортсмен уже состоял в отношениях с Татьяной Тотьмяниной и готовился стать отцом.

Возлюбленная Ягудина страшно ревновала чемпиона к Карпович. Татьяна пыталась лично остановить неуправляемую артистку и привести в чувства любимого мужчину.

"Мирослава сразу начала атаковать Ягудина. Присылала ему свои фотки, постоянно строчила смс. К счастью, Леше и Тане удалось сохранить семью. После этого инцидента они и поженились", – откровенно заявили коллеги актрисы.

Визажист, сотрудничавший с Карпович, подтвердил, что девушка всегда работала по стандартной схеме. Мирослава специально выбирает женатых мужчин, у которых в семье есть проблемы. Некоторое время она общается с известными личностями, а потом и вовсе уводит их.