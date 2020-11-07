Родственники в шоке: Михаила Ефремова увезли из СИЗО в неизвестном направлении

56-летний артист покинул московский следственный изолятор "Водник". Михаила Ефремова отправили в колонию, что стало неожиданностью для его семьи.

Продолжение: "Ефремову будут особые условия": заявлено о судьбе этапированного в колонию актера

В СИЗО №5 знаменитость находилась с начала сентября. Михаилу Ефремову присудили восемь лет заключения после смертельного ДТП. Актеру удалось смягчить приговор.

Адвокат и родственники полагали, что ближайшие год-полтора Ефремов проведет в изоляторе. Близкие могли навещать Михаила Олеговича в СИЗО.

Накануне, 6 ноября, стало известно, что Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии. Артиста уже отправили к месту заключения. Куда именно повезли звезду кино – станет известно в день прибытия.

Жена артиста, Софья Кругликова, шокирована случившимся. Как сообщил журналистам друг семьи, супруга Ефремова постоянно плачет и пьет валерьянку. Для близких Михаила Олеговича это стало "жутким сюрпризом" и "крахом всех надежд".

Адвокат Михаила Ефремова, Владимир Васильев, также не ожидал, что его клиент так быстро поедет по этапу. Повлиять на ситуацию защитник не может.

"Как минимум до понедельника его местонахождение нам неизвестно", – сказал Васильев.

Адвокат считает, что руководство учреждения захотело разгрузить СИЗО. Видимо, Михаила Ефремова не захотели оставить в изоляторе.

По некоторым данным Ефремова повезли в колонию в Белгородской области. Отметим, что этапирование звездного заключенного может длиться от недели до нескольких месяцев. Артиста будут перевозить от тюрьмы к тюрьме, пока не довезут до пункта назначения.