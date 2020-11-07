"Была на учете": Глюкоза рассказала о проблемах с законом

Наталья Чистякова-Ионова на своем примере объяснила, почему ее старшая дочь не хочет быть хорошей, послушной девочкой. Поводом стала резкая смена имиджа 13-летней Лидии.
Артистка считает, что детям нужно давать свободу делать ошибки. Певица Глюкоза заявила, что желание наследницы побриться наголо – ничто в сравнении с приводом ее самой в милицию в девятилетнем возрасте.
По словам исполнительницы, она плохо училась. "Была на учете в детской комнате милиции. Попала, правда, туда всего один раз", – поделилась звезда. Она рассказала, что однажды они со старшей сестрой "тусовались" на территории детского сада. В какой-то момент жильцы не выдержали их воплей и вызвали милицию.
"Меня сфотографировали в отделении и отправили домой", – поведала певица Глюкоза. Она добавила, что ее дочь – бунтарка во всем, а потому ни артистку, ни отца подростка – бизнесмена Александра Чистякова – не удивила ее новая прическа.
Напомним, певица Глюкоза и предприниматель официально узаконили свои отношения 16 июня 2006 года. Их наследница Лидия родилась 8 мая 2007 года, а 8 сентября 2011 года появилась на свет дочь Вера. У мужа звезды также есть сын Александр от предыдущих отношений.
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