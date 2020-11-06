В СИЗО алкоголика Ефремова найден запрещенный спирт

По данным источника в правоохранительных органах, она проходит в отношении начальника смены изолятора статьям УК России "Превышение должностных полномочий", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки".
Предположительно, сотрудник СИЗО за вознаграждение передал заключенному деньги и четыре пластиковые бутылки спиртным. Ранее стало известно, что Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в хозяйственном отряде учреждения. Также актер пожелал, чтобы его друзья-коллеги выступали в московских изоляторах.
Кроме того, звезда театра и кино планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли. Осужденный Михаил Ефремов в данный момент ждет решения о своем месте отбытия наказания.
Напомним, ДТП с участием знаменитости случилось 8 июня. Михаил Ефремов находился за рулем своего внедорожника пьяным и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель курьерской службы доставки Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Как писали "Дни.ру", сначала суд приговорил актера к восьми годам заключения в колонии общего режима, но потом срок сократили на полгода. Защита Михаила Ефремова намерена добиваться другого наказания – четырех с половиной лет лишения свободы.
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