"У тебя тоже ребенок": изнасилованный в детстве Костюшкин опасается за сына Собчак

Стас Костюшкин стал новым гостем программы "Эмпатия Манучи". В беседе с журналистом музыкант рассказал, что думает по поводу Ксении Собчак, которая посмеялась над ним после того, как он рассказал о пережитом в детстве насилии.

Впервые о случившемся артист упомянул еще 14 лет назад, когда у него родился сын. Певец заявил, что опасается за ребенка и постоянно следит, когда тот куда-то идет один – боится, что с мальчиком случится то же, что и с ним.

Весной этого года Стаса Костюшкина в одном из интервью рассказал подробности инцидента. Когда ему было восемь лет, он с друзьями играл в поле. Там к детям прицепились старшеклассники и заставили их лечь на землю. В итоге один из взрослых ребят достал свой детородный орган и сунул его в рот каждому мальчишке.

По словам артиста, его очень удивило, когда люди после его рассказа начали писать оскорбительные комментарии, называть "зашкваром" и обвинять в хайпе. Как признался Стас Костюшкин, история, случившаяся в детстве, произвела на него неизгладимое впечатление, и он рассказал ее, чтобы родители были более внимательны к собственным детям.

Одной из тех, кто посмеялась над артистом, стала Ксения Собчак. Она пошутила на тему изнасилования, отметив, что скоро со всеми произойдет то же, что и с певцом. Стас Костюшкин в эфире шоу "Эмпатия Манучи" отметил, что не обижается на журналистку.

Как заявил музыкант, он прекрасно относится к телеведущей и понимает, зачем та высказывает подобное мнение. Артист добавил, что попросил ее не шутить таким образом, но извинений звезда не ждет, да они и не нужны. Однако Стас Костюшкин переживает за сына Ксении Собчак Платона.

"Но ты же понимаешь, что у тебя тоже ребенок? Об этом хочется сказать. Не дай Бог!" – заявил певец.