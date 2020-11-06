"В помойке новостной застрял ты, лысый": Шнуров врезал Пригожину

Сергей Шнуров в присущей ему манере отреагировал на слова продюсера о том, что он и Моргенштерн своими песнями развращают молодежь. Музыкант в стихотворной форме резко раскритиковал Иосифа Пригожина, дополнив свою речь нецензурной бранью.

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