"В помойке новостной застрял ты, лысый": Шнуров врезал Пригожину

Лидер группы "Ленинград" в своем инстаграм-аккаунте назвал мужа певицы Валерии беспомощным, а также оскорбил исполнительницу. "Но где ты с бабкой и где молодежь?// Ты в эмиратах греешься, в тенечек,// Засунув свой подстриженный живот.// А молодежь проводит свой денечек,//" – написал артист.
"Как ты суетишься, но твой век прошел", – добавил Сергей Шнуров. Также он заявил, что Иосиф Пригожин забросил продюсерство. "В помойке новостной застрял ты, лысый", – врезал певец продюсеру. По словам артиста, супруг Валерии стал смешон. Сергей Шнуров предложил продюсеру набить на лысине татуировку и высмеял то, что тот освоил шпагат.
К слову, скандальный вокалист часто сочиняет стихотворения на волнующие его темы. А на высказывания Пригожина отвечает уже не в первый раз. Напомним, конфликт между музыкантами разгорелся в мае. Тогда продюсер заявил, что во время пандемии коронавируса артисты нуждаются в финансовой поддержке.
В свою очередь Сергей Шнуров высмеял мнение продюсера, решив, что тот говорил про себя и жену. На это Иосиф Пригожин ответил, что обратился за правовой консультацией к юристам. Однако больше на эту тему он не распространялся.
Отметим, что в свое время Сергей Шнуров устроил в Сети целую стихотворную баталию с Ксенией Собчак. Звезды публично поливали друг друга грязью в "Инстаграм", подкалывая друг друга и не стесняясь в выражениях.
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