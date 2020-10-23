"Ты у нас на зарплате": Пригожин публично обратился к Шнурову

В инстаграм-аккаунтах звезд поклонники свирепствуют в комментариях. Как же так, возмущаются пользователи Сети, еще недавно продюсер говорил, что у них с женой нет ни одного предложения на Новый год, что дела обстоят плохо, а уже сегодня летит на роскошный отдых в Дубай.
Сергей Шнуров написал памфлет, в котором высмеял "бедность" Иосифа Пригожина и Валерии. "Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетнo. Солнцу подставляя ляжки", – написал музыкант.
Продюсер не оставил без внимания выходку коллеги. Супруг артистки опубликовал в личном блоге снимок с лидером группы "Ленинград" и отметил, что благодарен певцу за внимание.
Иосиф Пригожин пошутил, что Сергей Шнуров так часто их с Валерией вспоминает, что у поклонников могут появиться сомнения относительно отношений между коллегами. "Могут заподозрить, что ты у нас на зарплате", – написала звезда.
Поклонники тут же попытались объяснить артисту, почему их народ не любит. "У нас в стране прост не любят богатых. Мы совок. Люди мало получают. Не показывайте деньги, да и все (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На вашем фоне Шнуров как-будто не доедает", "Как быстро переобулся", "А Серега вас все-таки зацепил ..значит он прав", – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Зверушки
Жизнь заканчивается после 30
Двадцатник
Подмышки
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Короновирус и обояние