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Шоу-бизнес

"Ты у нас на зарплате": Пригожин публично обратился к Шнурову

Иосиф Пригожин. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
В начале пандемии Иосиф Пригожин и Валерия жаловалась на ухудшение материального положения, но на днях пара отправилась на отдых в Дубай. Сергей Шнуров не обошел вниманием этот момент.
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В инстаграм-аккаунтах звезд поклонники свирепствуют в комментариях. Как же так, возмущаются пользователи Сети, еще недавно продюсер говорил, что у них с женой нет ни одного предложения на Новый год, что дела обстоят плохо, а уже сегодня летит на роскошный отдых в Дубай.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Сергей Шнуров написал памфлет, в котором высмеял "бедность" Иосифа Пригожина и Валерии. "Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетнo. Солнцу подставляя ляжки", – написал музыкант.

Продюсер не оставил без внимания выходку коллеги. Супруг артистки опубликовал в личном блоге снимок с лидером группы "Ленинград" и отметил, что благодарен певцу за внимание.

Иосиф Пригожин пошутил, что Сергей Шнуров так часто их с Валерией вспоминает, что у поклонников могут появиться сомнения относительно отношений между коллегами. "Могут заподозрить, что ты у нас на зарплате", – написала звезда.

Поклонники тут же попытались объяснить артисту, почему их народ не любит. "У нас в стране прост не любят богатых. Мы совок. Люди мало получают. Не показывайте деньги, да и все (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На вашем фоне Шнуров как-будто не доедает", "Как быстро переобулся", "А Серега вас все-таки зацепил ..значит он прав", – написали в комментариях.

Автор: 23 октября 2020, 19:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Эту костлявую безголосую старую с постоянно выпученными глазами Валерию с ее двуногим кошельком уберут когда-нибудь с экранов и СМИ? Тошнит от них обоих.
1

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