Не устоял перед соблазном: Сергей Шнуров сознался в постыдном поступке

В нем приняли участие многие влиятельные личности, звезды российского шоу-бизнеса, спортсмены и юнармецы. В их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и рок-музыкант Сергей Шнуров.
Шойгу утверждает, что в этом году вопросы стали намного интереснее и более познавательными. По его словам, самыми сложными оказались задания, в которых необходимо было выстроить последовательность. Например, указать российские субъекты с юга на север.
Тем временем, пока министр обороны разбирался с тестами, Шнуров пытался у него списать. Исполнитель рассказал об этом в беседе с журналистами "РИА Новостей". Но он не уточнил, удалось ли ему выполнить задуманное. К слову, певец впервые принял участие в Географическом диктанте.
Сергей Иванов, в свою очередь, признался, что принес с собой шпаргалку – "Атлас офицера". Но воспользоваться ей, к своему разочарованию, так и не смог.
Отметим, за четыре года участниками данного мероприятия стали почти 900 тысяч человек. Более 5,7 тысяч площадок в России и 109 за рубежом в этом году предоставили возможность написать Географический диктант.
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