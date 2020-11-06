Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Пятница
6 ноября
Лента новостей
16:18
Столкнулся лично: актер сериала "Новенький" рассказал о травле
16:15
Песков заявил о готовности властей к новым антикоронавирусным мерам
16:11
"Смотреть на это было больно": Собчак о смерти Жванецкого
16:10
"В помойке новостной застрял ты, лысый": Шнуров врезал Пригожину
16:08
Драматические подробности последних дней жизни Жванецкого
16:03
"Всегда в моем сердце": известие о смерти Жванецкого пришибло Пугачеву
15:54
Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого
15:47
Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет
15:37
Умер Михаил Жванецкий
15:36
Звезда сериала "Зачарованные" разбилась в Мексике
15:33
Самбурская оправдалась за взятые у Кудрявцевой 30 тысяч рублей в долг
15:33
"Стоял и мочился в арке": Лолита Милявская дала пинка под зад незнакомому мужику
15:07
Резко постаревшую Алену Бабенко облили грязью за искусственные зубы
14:51
"Всегда знаю, что происходит": мать попыталась оправдаться за разрушенный брак Тимати
14:49
В Нидерландах полиция задержала мужчину с опасным предметом в школе
14:48
Клюкину из "Холостяка" заподозрили в беременности
14:41
Решетова сделала заявление об изменах после расставания с Тимати
14:28
Жена Цекало впервые после долгого перерыва показала свое фото и ужаснула видом
14:22
"Только волосы поседели": снимок молодого Антонова шокировал народ
14:20
"Ура! Наконец-то!": Жена развелась с Алибасовым
14:15
"Как тяжело выживать!": крик души добиваемой родными 80-летней Светличной
14:11
Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина
14:08
"Пьяная от тебя!": Валерия и Киркоров слились в страстном поцелуе
14:01
Сын Орбакайте сорвался после вопросов об отце
14:01
"Форсаж по Прилучному": звезда сериала "Мажор" влетела в офисное помещение на авто
13:51
"Наслаждайтесь": 19-летний сын Канделаки кокетничал с Собчак
13:44
В Москве избили футболиста
13:28
"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили
13:26
Семья с пятью детьми погибла при пожаре
13:22
"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
13:18
"Это оказалось сложной для меня задачей": Полина Гагарина снялась в откровенном проекте
13:13
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
13:12
Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили
13:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:04
Во всей Сирии пропало электричество
12:58
Жители ХМАО погуляли на вечеринке с трупом приятеля
12:55
У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма
12:54
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
12:49
В море в Сочи нашли тело бизнесмена
12:43
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием
12:35
"Подлец, конечно, редкостный": Иван Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"
12:32
Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году
12:28
Введет ли Байден новые санкции против России
12:18
Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет
11:48
Хилькевич накрасила маленькую дочь перед походом в ресторан
11:43
Виктория Боня показала нового члена семьи
11:40
У мужа появилась любовница: вскрылась правда про фото неузнаваемой Заворотнюк
11:32
"Надо потерпеть": 77-летняя Чурикова о борьбе с коронавирусом
11:09
Мария Кожевникова с детьми забаррикадировалась дома
11:05
"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
Шоу-бизнес

"Стоял и мочился в арке": Лолита Милявская дала пинка под зад незнакомому мужику

Лолита Милявская. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она объяснила, что сильно изменилась после того, как перестала неудобно жить.
прочитано 496 раз

После развода с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, Лолита Милявская сильно изменилась: она сбросила много лишних килограммов, сделала другую стрижку и открыла новую грань своей творческой жизни. Так, экстравагантная певица стала ведущей нового шоу "Суперстар" на НТВ.

ПО ТЕМЕ

Милявская устроила публичную порку Соседову на федеральном канале

"Он подарил мне пальто перед смертью": Лолита о ненависти к Цекало

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Певица утверждает, что сбросила вес не благодаря диетам и изнурительным спортивным тренировкам, а с помощью грамотного эндокринолога. А еще, по мнению Лолиты, многое изменилось после того, как она перестала жить неудобно. Она объяснила: "Ну, неудобно, когда больно, неудобно обращать внимание на каждого идиота, который плюется на улице. Я недавно одному такому пинка дала, потому что он стоял и мочился в арке. Шла интеллигентно, не одна, развернулась, как дала под задницу, чтоб больше неповадно было, и пошла дальше с улыбкой".

Также Лолита Милявская, которая утверждает, что находится в новых романтических отношениях, заявила, что пока не намерена выходить замуж в шестой раз. "Меня устраивает период ухаживаний, свиданий, отсутствие в стиральной машинке предметов чужого гардероба. Пусть стирают и готовят его домработницы, а я еще не отошла", – призналась артистка.

Кстати, 14 ноября у Лолиты Милявской день рождения. Певица призналась, чо уже спланировала, как проведет этот день. Для начала она решила, что проведет его в Санкт-Петербурге, а не в Москве. "У меня запланирован Эрмитаж, все, что я не посмотрела, потом обед или ужин с друзьями, в зависимости от экскурсий. Я уже в предвкушении, хочу прямо с утра насладиться", – поделилась планами исполнительница.

От грандиозного праздника Лолита отказалась. Она призналась, что на шумных вечеринках ей неизменно становится скучно, места себе не находит. "Потому что очень много в жизни провела чужих праздников", – пояснила певица.

Автор: 6 ноября 2020, 15:33 Источник: Woman Day ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

Дора
Ответить
Как бы в гости не пришел новый друг-Короновирус!!! А то Эрмитаж, ужин с друзьями!!! Нашла время широко гулять!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина
Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили
У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма
Введет ли Байден новые санкции против России

Шоу-бизнес

Драматические подробности последних дней жизни Жванецкого
"Всегда в моем сердце": известие о смерти Жванецкого пришибло Пугачеву
Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого
Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого

Писатель оставил много добра
Шоу-бизнес

"Стоял и мочился в арке": Лолита Милявская дала пинка под зад незнакомому мужику

Певица не стерпела такого возмутительного поведения
Шоу-бизнес

Умер Михаил Жванецкий

Сатирику было 86 лет
Шоу-бизнес

Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет

Артистка заткнула за пояс многих

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+