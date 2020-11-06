"Стоял и мочился в арке": Лолита Милявская дала пинка под зад незнакомому мужику

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она объяснила, что сильно изменилась после того, как перестала неудобно жить.

После развода с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, Лолита Милявская сильно изменилась: она сбросила много лишних килограммов, сделала другую стрижку и открыла новую грань своей творческой жизни. Так, экстравагантная певица стала ведущей нового шоу "Суперстар" на НТВ.

Певица утверждает, что сбросила вес не благодаря диетам и изнурительным спортивным тренировкам, а с помощью грамотного эндокринолога. А еще, по мнению Лолиты, многое изменилось после того, как она перестала жить неудобно. Она объяснила: "Ну, неудобно, когда больно, неудобно обращать внимание на каждого идиота, который плюется на улице. Я недавно одному такому пинка дала, потому что он стоял и мочился в арке. Шла интеллигентно, не одна, развернулась, как дала под задницу, чтоб больше неповадно было, и пошла дальше с улыбкой".

Также Лолита Милявская, которая утверждает, что находится в новых романтических отношениях, заявила, что пока не намерена выходить замуж в шестой раз. "Меня устраивает период ухаживаний, свиданий, отсутствие в стиральной машинке предметов чужого гардероба. Пусть стирают и готовят его домработницы, а я еще не отошла", – призналась артистка.

Кстати, 14 ноября у Лолиты Милявской день рождения. Певица призналась, чо уже спланировала, как проведет этот день. Для начала она решила, что проведет его в Санкт-Петербурге, а не в Москве. "У меня запланирован Эрмитаж, все, что я не посмотрела, потом обед или ужин с друзьями, в зависимости от экскурсий. Я уже в предвкушении, хочу прямо с утра насладиться", – поделилась планами исполнительница.

От грандиозного праздника Лолита отказалась. Она призналась, что на шумных вечеринках ей неизменно становится скучно, места себе не находит. "Потому что очень много в жизни провела чужих праздников", – пояснила певица.