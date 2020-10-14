"Он подарил мне пальто перед смертью": Лолита о ненависти к Цекало

Тема про бывших мужей, кажется, будет преследовать Лолиту постоянно. В апреле 56-летняя певица рассталась со своим пятым супругом – тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Однако, свободной эпатажная артистка оставалась недолго и признавалась, что вновь счастлива уже в новых отношениях.



Поклонникам интересно, планирует ли артистка снова связать себя узами брака в ближайшем будущем. "Я никогда особо и не рвалась под венец, – уверяет Лолита. – Даже свои свадебные платья не храню. В концертной гардеробной они, конечно, где-то висят, но без всякого пиетета – то отпарываю от них что-нибудь для съемок, то наоборот кружева какие пришью. Главное, чтобы на концерте хорошо смотрелось. Но платья платьями, а если и будет за кого выходить, следующему претенденту будет ой, как непросто. Раньше-то я без особых претензий была, а теперь у меня завышенные требования".

Сегодня, по уверению похудевшей Лолиты, она вновь влезает в свои старые вещи, а значит, может сэкономить на гардеробе в непростое для артистов время.

"После того, как сдала в весе, влезла в пальто, которое мне подарил один из первых мужей. Я ненавидела его, поэтому и вещи, которые от него остались, не носила, – рассказала она в эфире "Нового Радио". – Зато теперь все достала и с таким удовольствием надеваю! Я говорю – спасибо, чуваки (бывшие мужья – Прим. ред.), какие вы у меня крутые. Сейчас я бы в жизни себе такое не купила. И вот это пальто, кстати, подарено было Александром Цекало. Последняя коллекция, прямо перед его смертью. В смысле, я про Джанни Версаче (застрелен утром 15 июля 1997 года на ступенях своего особняка – Прим. ред.). Такой винтаж! Прекрасно себя в нем чувствую".