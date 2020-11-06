"Всегда знаю, что происходит": мать попыталась оправдаться за разрушенный брак Тимати

Теперь бывшая возлюбленная артиста и Симона Юнусова вынуждены оправдываться перед поклонниками. Женщины с переменным успехом пытаются доказать, что относятся друг к другу хорошо, вражды между ними нет, а брак разрушился по другим причинам.
Недавно стало известно, что Тимати вместе со дочерью от Алены Шишковой и мамой отправился на Мальдивы. В это же время Анастасия Решетова вместе с сыном улетела в теплые края. У поклонников возник вопрос: почему же рэпер не взял с собой своего второго ребенка, но взял мать.
В личном блоге родительница Тимати заявила, что русские люди испокон веков жили большими семьями и почитали своих родителей. По словам блогера, из-за революции эта традиция нарушилась. Она привела в пример европейцев, которые часто выезжают на отдых вместе со страшим поколением, и им родители почему-то не мешают.
Также Симона Юнусова добавила, что у нее с сыновьями особая связь и близость. При этом мать Тимати подчеркнула, что никогда не лезет в личную жизнь детей и считает, что взрослые отпрыски должны строить свою семью самостоятельно. Однако это не мешает женщине быть в курсе всех дел наследников.
"Я не вмешиваюсь в жизнь детей, но всегда знаю, что там происходит", – отметила Симона. Также блогер добавила, что сыновья всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку.
Напомним, некоторое время назад Анастасия Решетова высказалась в своем инстаграм-аккаунте относительно слухов о том, что именно мать Тимати разрушила их отношения. По словам модели, у них с рэпером всегда была духовная связь, которую не в силах сломать посторонние люди.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Вы бы разрешили себя покрыть?
Инструктор по вождению предложил кекс