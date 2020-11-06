"Только волосы поседели": снимок молодого Антонова шокировал народ

Юрий Антонов поделился новым снимком в "Инстаграм". Композитор показал, как выглядел более 30 лет назад.

В феврале этого года Юрию Антонову исполнилось 75 лет. Он практически перестал появляться на публике, давать интервью. Это связано вовсе не с пандемией коронавируса, а с самочувствием артиста. На протяжении последних лет певец жаловался на колено. Летом он перенес срочную операцию.

Несмотря на переживания и трудности, Антонов не забывает про поклонников. Он часто делает публикации в своем инстаграм-аккаунте.

Например, накануне Юрий Михайлович обнародовал архивный снимок, на котором ему около 40 лет. С помощью фотошопа кадр совместили с относительно свежей фотографией артиста, из-за чего кажется, что пожилой Антонов позировал со своей молодой версией.

"Прыжки во времени", – прокомментировал музыкант снимок.

Пользователи Сети пришли в восторг от публикации артиста. Многие из них признались, что уже не помнят молодого Антонова. Но самые преданные поклонники, конечно, не были удивлены. "В любом возрасте вы прекрасны. Время над вами не властно", "Почти не изменился, только волосы поседели", – написали фолловеры.