"Пьяная от тебя!": Валерия и Киркоров слились в страстном поцелуе

Валерия и Иосиф Пригожин сейчас Дубае, где к ним присоединился и Филипп Киркоров. Там проходит грандиозный музыкальный фестиваль "Парус".

В личном блоге Иосиф Пригожина появилось видео, на котором артисты вместе гуляют по торговому центру. Певица и король отечественной сцены едут на эскалаторе и начинают распеваться. Супруга продюсера заводит: "А я пьяная, пьяна от тебя". Филипп Киркоров тут же удивляется: мол, неужели и правда от меня?

Артист снимает маску и предлагает Валерии закрепить признание в любви поцелуем. Звезда проделывает то же, а затем впивается губами в коллегу. "Исторический поцелуй!" – комментирует произошедшее Филипп Киркоров. На кадрах слышно, как артистка шутит, якобы может теперь приближаться только к королю поп-музыки, так как тот уже переболел коронавирусом.

Поклонники неоднозначно отреагировали на видео в инстаграм-профиле Иосифа Пригожина. Некоторые уточнили, не ревнует ли продюсер свою жену. Также многих интересовал вопрос, точно ли в этот момент артисты не были под градусом, а то уж больно веселые.

"Зачем она его поцеловала...печально (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я конечно понимаю, что Филипп с Лерой вроде как лучшие друзья, но... Йося, Вы не ревнуете Леру?", "Киркоров завидует, что у тебя такая жена", "Вспомнили молодость, на глазах у мужа, ай ай", – написали в комментариях.