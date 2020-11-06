Виктория Боня показала нового члена семьи

Виктория Боня улетела в Европу весной этого года. Недавно она вернулась в Москву и стала активно проводить время. Всего за несколько дней она успела нарастить волосы, встретиться в подругами, принять участие в фотосессии, презентации и других съемках, а также завести собаку.
Блогер спрашивала у подписчиков, какую кличку дать щенку, но ее дочь решила назвать животное Куки. Несмотря на то, что собака была подарком для дочери, развлекает питомца сама Боня. За последние несколько дней она сняла множество видео в "Инстаграм" и показала, как играет с Куки.
Бывшая участница скандальной телестройки уже приобрела для собаки голубой вязаный свитер. Видимо, Виктория беспокоится, что питомец замерзнет с приходом холодов. Без всяких сомнений можно сказать, что у Куки в скором времени будет собственный гардероб.
Также Виктория Боня хочет завести для щенка отдельный инстаграм-аккаунт, где будут только его снимки и видео. Инстадива поинтересовалась у подписчиков, стоит ли регистрировать питомца в соцсети. Большинство пользователей Сети посчитали эту идею странной.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Инструктор по вождению предложил кекс