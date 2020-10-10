"Кожа слезает кусками": Боня показала изуродованное лицо

Виктория Боня предстала на видео без фильтров и ретуши. Поклонники поражены внешним видом звезды.

Телеведущая продемонстрировала поклонникам состояние своей кожи, разместив в инстаграм-канале видеоролик. Виктория Боня наглядно доказала, что ее лицо далеко от совершенства. Журналистка пояснила, что не защитила кожу от жаркого солнца на отдыхе в Мексике, что привело к образованию множества пигментных пятен, с которыми ей пришлось долго бороться.

На видео в инстаграм-канале звезда показала свое лицо после процедуры, которая способствует улучшению состояния кожи. "Прошу не пугаться, кожа слезает кусками", – прокомментировала кадры звезда. В дополнение к ним она добавила снимки других женщин, у которых проблемы с пигментными пятнами приобрели более серьезное положение. Поклонники звезды были шокированы ее внешностью и поддержали светскую львицу в борьбе за красоту.

Несмотря на то, что щеки и лоб Виктории Бони заполнили скопления меланина, а лечение специальным препаратом иссушило ее кожу, инстадива не отчаивается. Телеведущая рассчитывает на то, что вскоре будет обладать здоровым цветом лица.

В последнее время подписчики осуждают 40-летнюю теледиву за то, что она пользуется фоторедактором при размещении фото, а при съемках видео часто использует фильтры и инстаграм-маски. Негодование пользователей Сети связано с тем, что Виктория Боня проводит онлайн-марафоны красоты, от которых получает большую прибыль.