Киркоров поставил крест на отношениях с Пугачевой

Филипп Киркоров не выступал перед толпой зрителей девять месяцев. Большой сольный концерт короля отечественной эстрады состоялся в Дубае.

Концерт Филиппа Киркорова начался с выступления киевской звезды Оли Поляковой. Еще за кулисами артист назвал это встречей России и Украины, отметив, что у любви к музыке не бывает границ.

Говоря о своем первом концерте после карантина, Киркоров признался, что испытывает волнение на фоне творческого голодания. Но публика не заметила этой эмоции. Похудевший Филипп порхал на сцене вместе с балетом.

Помимо новых хитов, певец исполнил и старые композиции. Например, песню "Единственная" он посвятил своей дочери Алле-Виктории, которая прилетела вместе с ним в Дубай. Интересно, что раньше эту композицию Киркоров исполнял для Аллы Пугачевой. Очевидно, у поп-короля нет тех чувств, которые он испытывал к примадонне раньше.

Одной из последних Филиппом была исполнена нетленка "Снег". В этом ему помог основатель фестиваля "Парус" Евгений Морозов. Он вышел на сцену со скрипкой. После выступления Морозов вручил Киркорову эксклюзивный подарок – чемодан от "Луи Витон" за два миллиона рублей.

Также поп-король высказался о жизни без концертов и стабильного дохода. Киркоров отметил, что в этом году столкнулся с финансовыми трудностями. "У меня кредит в банке, а вы про покупки говорите. Как церковная мышь все эти пандемические месяцы живу", – сказал певец.