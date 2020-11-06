"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью

Елена Этуш всегда была очень привязана к мужу, буквально растворилась в нем и его заботах. Поэтому уход артиста из жизни стал шоком для нее. По сей день заставка на страницы вдовы на "Фейсбуке" – портрет Владимира Абрамовича на черном фоне с датами жизни. Очень часто Елена Евгеньевна вспоминает обожаемого мужа, который был на 43 года старше и прожил 96 лет.
Вот и очередной пост вдовы в ленте новостей на странице соцсети посвящен бесценному супругу. "Снова воспоминание, – едва сдерживает Елена Этуш слезы. – В этот день два года назад. Всего 4 месяца до смерти. Не могу поверить! Не могу!"
Действительно, столь скоропостижного ухода мужа из жизни Елена Этуш не могла представить. Ведь он, несмотря на солидный возраст, был полон сил, выходил на сцену в спектаклях, встречался с друзьями. Елена Этуш вспоминает, как незадолго до смерти супруг ел шашлыки, пил вино в гостях...
Сегодня все устремления вдовы посвящены увековечиванию памяти Владимира Этуша. Скоро на доме в Гранатном переулке появится мемориальная доска, а к 6 мая 2022 года, когда будет отмечаться 100-летие со дня рождения артиста, в столице должен появиться и памятник ему.
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