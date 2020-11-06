"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина

Стас костюшкин считается одним из самых ярких и брутальных исполнителей в отечественном шоу-бизнесе. Но к успеху он пришел совершенно неожиданно даже для самого себя.

Популярный певец, бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин стал очередным звездным гостем передачи Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Исполнитель признался, что его путь к успеху в отечественном шоу-бизнесе был нелегок. Более того, он там оказался случайно. До того, как серьезно заняться музыкой, Стас Костюшкин столкнулся с разными проблемами и даже пережил несколько кризисов.

В передаче исполнитель признался, что даже задумался о самоубийстве. "Однажды я хотел покончить с собой. Просто тогда я не понимал, чего хочу. Учился специальности, которая мне не нравилась, в любви не клеилось. Одним словом, ничего не получалось. Тогда подумал, что в жизни нет смысла... Но это что-то такое юношеское, оно быстро проходит", – сообщил певец.

В результате Стас Костюшкин стал одним из самых известных и узнаваемых артистов. Причем узнаваем он не только благодаря своему творчеству, но и яркой внешности. Певец очень следит за собой, регулярно посещает спортивный зал. В это сложно поверить, но скоро Стасу исполнится 50 лет!

"Я боюсь стареть, если честно. А все из-за того, что я ценю жизнь. Мне нравится то, что сейчас со мной происходит. Мне хочется, чтобы через десять лет я добился всего, о чем мечтаю. Чтобы заработал миллионы для семьи, обеспечил своих близких. Чтобы мы с женой были вместе", – поделился планами артист.

В комментариях к передаче поклонники обратили внимание, с какой любовью говорит Стас о своей жене Юлии. Певец признался, что супруга является для него смыслом жизни, ради нее он готов трудиться постоянно. "Юля – моя вторая половинка. Я это понял во время нашего первого секса. Когда я был в ней, то почувствовал, что теперь я цельный. Мне хочется, чтобы у Юли было все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому я так много работаю", – признался Стас Костюшкин.