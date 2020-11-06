Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Пятница
6 ноября
Лента новостей
11:09
Мария Кожевникова с детьми забаррикадировалась дома
11:05
"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня
11:03
Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 20 тысяч случаев за сутки
10:43
Генпрокуратуру России не удовлетворил ответ ФРГ на запросы по Навальному
10:24
В России хотят ввести новый налог: кто будет платить больше государству
10:21
Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика
10:08
Стало хуже: Ярмольник в больнице с двусторонней пневмонией
10:05
Киркоров поставил крест на отношениях с Пугачевой
09:48
Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел
09:35
"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью
09:13
Собянин выступил против самолечения при COVID-19
09:10
Фура врезалась в отбойник на МКАДе
08:39
"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина
08:35
Трамп заявил о легкой победе на выборах
06:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года
03:59
Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась
02:12
"Трудно сказать": Брухунова сомневается в похожести ребенка на Петросяна
23:55
Волочкова огрызнулась в адрес обвинивших ее в профнепригодности хейтеров
22:01
Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
22:00
"У них ничего не осталось": Астахов о живущих на последние гроши вдове и дочери Баталова
21:43
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
21:26
Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу
21:06
Финансовый консультант назвала главные правила экономии семейного бюджета
20:46
Звезду "Интернов" увезли на скорой после жуткой травли: Меня выворачивает
20:46
Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех
20:37
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
20:30
В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ "Поезд победы"
20:03
Галкин пришел в шок от нелепого вранья о его семье
19:28
В игру вошла еще одна любовница Тарзана: Договорились, что снимем гостиницу
19:23
У Ефремова обнаружили квартиру за 80 миллионов рублей в элитном доме
19:10
Подмосковные врачи вернули 83-летней бабушке возможность ходить
18:55
"Разве это нормально?": Пригожин прошелся по набросившейся на Валерию Успенской
18:53
Названы самые крупные очаги коронавируса в Подмосковье
18:26
Родившая звезда шоу "Дом-2" покинула проект через три дня после возвращения
18:14
Жириновский предложил назвать улицу в Твери в честь Михаила Круга
17:52
"Это было нечто": Панин устроил дебош в самолете и угрожал безопасности пассажиров
17:51
Как с дочерью Алсу: Сюткин о новом скандале с "золотыми" детьми на шоу Первого канала
17:49
В Минздраве заявили о перегруженности системы здравоохранения
17:44
Собчак с разбитым лбом и черными губами вызвала оторопь
17:29
Погрязла в долгах: Буланова живет на алименты бывшего мужа
17:28
Мировой экономике предрекли крах в случае прихода к власти Байдена
17:10
Известный актер остался без гроша из-за коварной болезни
17:01
"Я их насквозь вижу": Дубцова отказалась от отношений с мужчинами
16:59
Замужнюю Стоцкую заподозрили в романе с молодым красавчиком
16:56
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
16:48
Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок
16:46
Объясняет на кулаках: дочь Гузеевой рассказала о драках с матерью
16:41
Исполнила давнюю мечту: разведенка Муцениеце тряхнула стариной среди жеребцов
16:35
Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
16:31
Больным коронавирусом посоветовали изолировать себя от собак и кошек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
Шоу-бизнес

"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стас костюшкин считается одним из самых ярких и брутальных исполнителей в отечественном шоу-бизнесе. Но к успеху он пришел совершенно неожиданно даже для самого себя.
прочитано 3373 раза

Популярный певец, бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин стал очередным звездным гостем передачи Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Исполнитель признался, что его путь к успеху в отечественном шоу-бизнесе был нелегок. Более того, он там оказался случайно. До того, как серьезно заняться музыкой, Стас Костюшкин столкнулся с разными проблемами и даже пережил несколько кризисов.

ПО ТЕМЕ

"Брутальный голубой": Стас Костюшкин раскрыл "всю правду" о своей ориентации

Костюшкин оголился перед незнакомыми женщинами

 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

В передаче исполнитель признался, что даже задумался о самоубийстве. "Однажды я хотел покончить с собой. Просто тогда я не понимал, чего хочу. Учился специальности, которая мне не нравилась, в любви не клеилось. Одним словом, ничего не получалось. Тогда подумал, что в жизни нет смысла... Но это что-то такое юношеское, оно быстро проходит", – сообщил певец.

В результате Стас Костюшкин стал одним из самых известных и узнаваемых артистов. Причем узнаваем он не только благодаря своему творчеству, но и яркой внешности. Певец очень следит за собой, регулярно посещает спортивный зал. В это сложно поверить, но скоро Стасу исполнится 50 лет!

"Я боюсь стареть, если честно. А все из-за того, что я ценю жизнь. Мне нравится то, что сейчас со мной происходит. Мне хочется, чтобы через десять лет я добился всего, о чем мечтаю. Чтобы заработал миллионы для семьи, обеспечил своих близких. Чтобы мы с женой были вместе", – поделился планами артист.

В комментариях к передаче поклонники обратили внимание, с какой любовью говорит Стас о своей жене Юлии. Певец признался, что супруга является для него смыслом жизни, ради нее он готов трудиться постоянно. "Юля – моя вторая половинка. Я это понял во время нашего первого секса. Когда я был в ней, то почувствовал, что теперь я цельный. Мне хочется, чтобы у Юли было все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому я так много работаю", – признался Стас Костюшкин.

Автор: 6 ноября 2020, 08:39 Источник: "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Костюшкина показала шпагат Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
... Когда я был в ней..., это <цензура>*дец ребята...Кто такую <цензура> пишет..., а может в нём?
Гость
Ответить
Автор - дебил!!!!Когда пишут такие заголовки что творится в голове? Вы там совсем обкуренные что ли?
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт
Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Шоу-бизнес

Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика
Стало хуже: Ярмольник в больнице с двусторонней пневмонией
Киркоров поставил крест на отношениях с Пугачевой
Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
Шоу-бизнес

"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"

Что случилось с актрисой
Шоу-бизнес

Волочкова огрызнулась в адрес обвинивших ее в профнепригодности хейтеров

Балерина призвала хейтеров встать на ее место
Сериалы

Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась

Актриса дала волю эмоциям
Шоу-бизнес

"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью

Супруга актера не понимает, почему и как это случилось

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+