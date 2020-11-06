"Трудно сказать": Брухунова сомневается в похожести ребенка на Петросяна

О рождении ребенка у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой общественность заговорила весной 2020 года. Но тогда супруги не комментировали слухи. Только осенью юморист сам сообщил о рождении сына Вагана.
Теперь поползли новые слухи – об отцовстве мальчика. Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и его дочь Викторина сомневаются, что юморист является отцом ребенка. Эти слухи подогреваются все новыми и новыми обсуждениями в Сети.
На днях Татьяна Брухунова решила убедить всех в обратном и опубликовала в своем "Инстаграм" новое фото сына Вагана. Мальчик уверенно сидит в кресле и задорно улыбается, глядя на кого-то за кадром.
Подписчики принялись делать комплименты и желать всего наилучшего звездному семейству и его чаду. Но не обошлось без свежих сплетен.
"Татьяна! На кого больше похож? В профиль – вроде на Вас", – спросила подписчица.
"Трудно сказать, мне кажется, он симбиоз", – ответила Татьяна Брухунова.
Татьяна продолжила рассказывать о достижениях ребенка и призналась, что Ваган Евгеньевич Петросян уже не только сидит, но и стоит! Он активно получает прикорм и подолгу спит на свежем воздухе. С коляской иногда гуляет счастливый отец.
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