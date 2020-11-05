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Галкин пришел в шок от нелепого вранья о его семье

Галкин пришел в шок от нелепого вранья о его семье

Максим Галкин. Фото:Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин отреагировал на сплетни о себе, своей супруге Алле Пугачевой и их близких в прессе. Телеведущий до сих пор не привык к тому, что о них не всегда пишут правду.
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В своем инстаграм-аккаунте шоумен признался, что они с дочерью Примадонны, Кристиной Орбакайте от души посмеялись над "очередной порцией нелепого вранья" про их родных.

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То, что звезды прочитали о себе в некоторых СМИ, повергло их в шок. Максим Галкин не понимает, как "хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи".

По его словам, главная особенность таких "новостей", ссылающихся якобы на их же слова, то, что журналисты никогда не найдут первоисточник, где это было сказано.

Отметим, у юмориста прекрасные отношения с Орбакайте. С Аллой Пугачевой Максим Галкин воспитывают общих детей – близняшек Лизу и Гарри. Ведущий часто делится в своем микроблоге видеороликами с наследниками.

Многие россияне считают, что Максим Галкин – идеальный отец. Ведь все свое свободное время артист посвящает именно семье. Они с супругой уделяют огромное внимание воспитанию и развитию наследников. И это заметно: сын и дочь звездной пары растут смышлеными и талантливыми.

Автор: 5 ноября 2020, 20:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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