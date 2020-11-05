У Ефремова обнаружили квартиру за 80 миллионов рублей в элитном доме

Речь идет об элитной квартире, которая перешла по наследству Михаилу Ефремову от матери Аллы Покровской. Женщина скончалась в 2015 году. Долгие годы она жила в квартире в 67 квадратных метров в центре Москвы на Никитском бульваре, пишет ФАН. Сейчас там живет дочь Михаила Ефремова Анна-Мария. Однако на нее жилье не оформлено. Как и на Михаила Ефремова. Почему никто из родных не оформляет квартиру, не известно.
По некоторым данным, квартира стоит порядка 80 миллионов рублей. Она находится в доме, где всегда проживала театральная элита. Многоэтажный престижный дом построили во времена правления Леонида Брежнева. Здесь жили Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и другие известные личности.
Сейчас Ефремов отбывает наказание в московском СИЗО. В колонию его пока не переводят, ждут апелляции от адвоката.
Сначала суд приговорил актера к восьми годам заключения в колонии общего режима, но потом срок сократили на полгода. Защита актера намерена добиваться другого наказания – четырех с половиной лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов планирует создать тюремный театр и руководить им. Он даже согласен привлечь сокамерников к общему делу. Вместе с ними он читает новую пьесу "Авария". Также Ефремов надеется, что в тюрьму приедут выступать артисты, его друзья.
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