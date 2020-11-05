Как с дочерью Алсу: Сюткин о новом скандале с "золотыми" детьми на шоу Первого канала

Валерий Сюткин, который является одним из членов жюри на шоу "Голос", прокомментировал ситуацию с дочерью ведущего Первого канала Александрой Будниковой во время слепого прослушивания. Он считает шумиху абсурдной.

Музыкант оказался единственным из судей вокального конкурса, который самостоятельно не повернулся к 18-летней девушке. "Для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски", – отметил певец.

Наставник шоу "Голос" подчеркнул, что никто "даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника". Валерий Сюткин добавил, что все решения и действия на проекте он принимает сам. Также он заявил, что разговоры о деньгах и родственных связях на ТВ просто смешны..

Артист отметил, что при прослушивании старается сразу понять, как развить талант исполнителя. Он пояснил, что у каждого члена жюри разные подходы. Валерий Сюткин уверен, что подобные скандалы на шоу "Голос" неизбежны.

Напомним, Александра Будникова оказалась в центре скандала в конце октября, когда в эфир вышел выпуск программы с ее участием. Она исполнила композицию "Пьяное солнце" в собственной аранжировке. К ней самостоятельно повернулись трое наставников шоу "Голос" – Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Зрители начали писать в соцсетях, что девушке подсуживали из-за влияния ее отца на канале. Сама Александра это опровергла.

Как писали "Дни.ру", ранее похожий скандал на шоу "Голос. Дети" произошел с дочерью Алсу – Микеллой Абрамовой. Россияне посчитали, что десятилетней девочке победа досталась нечестно, а из-за славы и денег ее звездной матери.