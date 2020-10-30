История дочери Алсу повторяется? Наставник "Голоса" влез в скандал из-за подкупа жюри

Валерий Сюткин заявил, что его никогда не просили продвигать кого-либо из конкурсантов. Он судит участников по своему усмотрению. Однако все видели, что один раз кнопку ему помог нажать его коллега Сергей Шнуров.
И на этот раз не обошлось без скандала. На слепом прослушивании абсолютно все наставники повернулись к 18-летней Александре Будниковой, которая спела "Пьяное солнце". Казалось бы, что было такого особенного в песне девушки? Единогласное решение судей насторожило всех.
Стоит отметить, что участница является дочерью ведущего программы "Фазенда" на Первом канале Романа Будникова. Этот факт разозлил зрителей и дал повод думать, что место на шоу куплено. Баста решил вступиться за девушку. Он напомнил, что связи решают не все. В пример он привел случай с внучкой Юрия Визбора Варварой. Валерий Сюткин тоже отрицал тот факт, что место куплено.
"Никто, никогда из всей команды @voice1tv не просил меня "продвигать" кого-то из конкурсантов!" – написал он в своей соцсети.
Обвинили Первый канал в продажности и некоторые представители шоу-бизнеса. Теперь руководство СМИ готовит иски против высказавшихся в подобном тоне Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и политика Максима Сурайкина.
Напомним, 9 октября стартовал девятый сезон шоу "Голос". Среди судей представлены Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.
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