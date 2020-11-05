"Развивается слабоумие": Алена Водонаева столкнулась с болезнью Альцгеймера

Алена Водонаева с грустью рассказала поклонникам, что во время самоизоляции в ее семье произошли неприятные изменения. Прежде всего они касаются состояния психического здоровья.

Алена Водонаева рассказала, что ее бабушке поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Во время самоизоляции ее здоровье пошатнулось. В своем "Инстаграм" бывшая участница "Дома-2" сообщила, что состояние женщины усугубилось, когда она три месяца не выходила из дома.

Все началось с того, что бабушка стала забывать имена родственников и происходящие события. В семье не придали этому особого значения, так как человек в возрасте, и это случается. Однако потом все усугубилось. Начались беспричинные вспышки ярости, обиды.

"Говоря простым языком, развивается слабоумие. Взрослый человек становится двухлетним ребенком", – рассказала Алена Водонаева.

Теперь все семейство следит за пожилой женщиной, ведь она может забыть выключить плиту или поранить себя случайно. За состоянием бабушки следит мать Алены.

Блогер призналась, что уход за престарелым человеком дается семье очень тяжело морально и физически. сама Водонаева редко общается с родственницей как раньше. Женщина не помнит, что сейчас происходит в ее жизни. При этом она постоянно ругается и всем недовольна.

"Спрашивает только, как Лешенька (мой первый муж), из правнуков помнит только имя Богдана, да и то не всегда", – рассказала Алена Водонаева.

Ведущая призвала подписчиков, которые столкнулись с такой же бедой, не обижать своих нездоровых родственников и с пониманием отнестись к болезни, хоть это и очень тяжело. Алена отметила, что важно не срываться на таких людях и быть милосердными. Также она сообщила о необходимости подробнее изучить болезнь Альцгеймера, так как многое с этим диагнозом еще не известно.