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"Развивается слабоумие": Алена Водонаева столкнулась с болезнью Альцгеймера

Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Водонаева с грустью рассказала поклонникам, что во время самоизоляции в ее семье произошли неприятные изменения. Прежде всего они касаются состояния психического здоровья.
прочитано 301 раз

Алена Водонаева рассказала, что ее бабушке поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Во время самоизоляции ее здоровье пошатнулось. В своем "Инстаграм" бывшая участница "Дома-2" сообщила, что состояние женщины усугубилось, когда она три месяца не выходила из дома.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Все началось с того, что бабушка стала забывать имена родственников и происходящие события. В семье не придали этому особого значения, так как человек в возрасте, и это случается. Однако потом все усугубилось. Начались беспричинные вспышки ярости, обиды.

"Говоря простым языком, развивается слабоумие. Взрослый человек становится двухлетним ребенком", – рассказала Алена Водонаева.

Теперь все семейство следит за пожилой женщиной, ведь она может забыть выключить плиту или поранить себя случайно. За состоянием бабушки следит мать Алены.

Блогер призналась, что уход за престарелым человеком дается семье очень тяжело морально и физически. сама Водонаева редко общается с родственницей как раньше. Женщина не помнит, что сейчас происходит в ее жизни. При этом она постоянно ругается и всем недовольна.

"Спрашивает только, как Лешенька (мой первый муж), из правнуков помнит только имя Богдана, да и то не всегда", – рассказала Алена Водонаева.

Ведущая призвала подписчиков, которые столкнулись с такой же бедой, не обижать своих нездоровых родственников и с пониманием отнестись к болезни, хоть это и очень тяжело. Алена отметила, что важно не срываться на таких людях и быть милосердными. Также она сообщила о необходимости подробнее изучить болезнь Альцгеймера, так как многое с этим диагнозом еще не известно.

Автор: 5 ноября 2020, 14:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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