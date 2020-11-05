Оставшийся без копейки Ефремов требует вернуть часть выплаченных потерпевшим денежных средств

Отправленные потерпевшим денежные средства – головная боль для Ефремова. Брат Сергея Захарова молча снял со счета 200 тысяч рублей, а остальные 400, предназначенные для вдовы и младшего сына, были возвращены. Теперь эти средства, вероятно, "зависли" на почте.
Несмотря на это, родственники погибшего в ДТП заявили: Ефремов им недоплатил еще 111 тысяч рублей. Именно столько родственники потратили на похороны. Потерпевшие хотят взыскать с актера эту сумму, снова обратившись в суд. Адвокат артиста Петр Хархорин отметил: вопрос удастся решить в досудебном порядке.
По словам юриста, из излишне уплаченной суммы в 200 тысяч потерпевшие могут забрать 111 тысяч, а остальное – вернуть актеру. Стороны уже достигли понимания в этом вопросе, заверил защитник Ефремова.
А те 400 тысяч, которые "зависли" на почте, вернутся на счет бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева. Именно он занимался переводом средств. Теперь новых защитников Ефремова интересует, отдаст ли опальный юрист деньги добровольно.
Стоит отметить, что у Михаила Олеговича нет ни копейки. Счета артиста, который не подал декларацию о доходах, арестовала налоговая.
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