Питта застукали возле дома Джоли после разрыва с любовницей

Папарацци заметили Брэда Питта у черного входа в жилище экс-супруги в Лос-Анджелесе. Голливудский красавчик пробыл у артистки полтора часа.



Актер подъехал к особняку на своем белоснежном автомобиле. По слухам, в дом к Анджелине Джоли он прибыл ради свидания с детьми.

Интересно, что приезд Брэда Питта совпал с окончанием его романа с Николь Потуральски. О расставании модели и артиста стало известно в последних числах октября. Инсайдеры говорят, что Брэд Питт бросил любовницу из-за судебных разбирательств с Анджелиной Джоли.

Дело в том, что звезда собиралась использовать факт его интрижки с замужней манекенщицей ради создания в суде "аморального" облика своего бывшего мужа. Она рассчитывала, что это поможет ей одержать победу в борьбе за опеку над общими с экс-супругом детьми.

Завидный холостяк испугался, что его роман с чужой женой действительно привлек слишком большое внимание прессы и избавился от возлюбленной. Потуральски же, по словам друзей, переживает из-за разрыва с актером и мечтает его вернуть.

Напомним, в октябре начался финальный этап битвы Анджелины Джоли и Брэда Питта за опеку над 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло, а также 12-летними Вивьен и Ноксом. Старшему наследницу пары Мэддоксу уже 19 лет, и он не нуждается в опекунстве.