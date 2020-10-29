Джоли прокляла? Питт бросил новую возлюбленную

Впрочем, роман завершился. Об этом сообщил источник, приближенный к актеру. По словам инсайдера, влюбленные расстались некоторое время назад, и девушка вернулась к своему законному супругу Роланду Мэри.
Недавно модель засняли во время ужина с мужем. Пара вела себя довольно свободно, было заметно, что встреча проходит в неформальной обстановке: свечи, приглушенный свет, музыка. Фанатов Брэда Питта подобные новости расстроили – они-то были уверены, что девушка бросила супруга ради голливудского красавчика.
Есть данные, согласно которым расставание произошло по инициативе актера. Скоро артисту предстоит очередное судебное разбирательство с Анджелиной Джоли. Пара будет выяснять, кому из них достанется опека над детьми. По слухам, актриса собиралась использовать против Брэда Питта информацию о том, что он состоит в связи с замужней женщиной – такое точно не понравилось бы судье.
Кстати, недавно выяснилось, что супруг Николь Потуральски является партнером голливудского актера. Он закупает партии вина на винодельне, которая принадлежит Питту. Возможно, звезда не хотела терять коллегу по бизнесу, и это также повлияло на решение расстаться с девушкой.
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