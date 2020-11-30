Раскрыты баснословные заработки рэпера Басты после скандала

Рэпер Баста рассказал, сколько стоит его выступление на корпоративе. В период пандемии коронавируса музыкант снизил расценки, но для рядового россиянина они могут показаться заоблачными.

Певец принял участие в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Оказалось, что пока многие российские артисты жалуются на нехватку средств, рэпер Баста все равно находит свою аудиторию, готовую выкладывать за его концерты огромные деньги.

В частности, певец выступает на корпоративах. Ксения Собчак отметила, что в открытых источниках нашла информацию о стоимости в 60 тысяч евро. Рэпер Баста поправил ее, отметив, что его выход стоит 70 тысяч евро.

Когда журналистка спросила, можно ли получить скидку, исполнитель ответил, что договариваться надо не с ним. Недавно рэпер Баста попал в список Forbes, где доход его компании оценили более чем в шесть миллионов долларов. По мнению музыканта, эта цифра все же завышена. По его словам, на самом деле речь идет о сумме 4-4,5 миллиона долларов.

Рэпер Баста добавил, что деньги лейбла в нем и остаются. Он же живет в основном на собственные гонорары. Отметим, артист снизил стоимость за свои выступления до четырех миллионов рублей против семи до пандемии коронавируса.

Напомним, ранее рэпер Баста угодил в скандал из-за его концерта в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга во время эпидемии COVID-19. В частности, сын актера Михаила Боярского Сергей, работающий в Госдуме, призвал к ответственности сотрудников комитета по культуре северной столицы. Парламентарий подчеркнул, что очень переживает за жизнь и здоровье горожан.