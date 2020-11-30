"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге

Сын Боярского потребовал объяснений от властей Санкт-Петербурга за то, что в городе проводились в разгар пандемии коронавируса концерты Басты. При этом ни о каких средствах индивидуальной защиты и дистанции речи не шло, то есть организаторы грубо проигнорировали требования властей и введенные ограничения на проведение концертов.
Депутат Госдумы Сергей Боярский пожаловался на безобразие в своем "Инстаграм". Он призвал к ответственности сотрудников комитета по культуре Санкт-Петербурга. Парламентарий подчеркнул, что очень переживает за жизнь и здоровье горожан.
Также его возмутило то, что организаторы смело нарушили все правила, несмотря на то, что остальные представители отечественного шоу-бизнеса вынуждены нести потери и отменять свои концерты. Почти все терпят убытки и просят городские власти пойти им навстречу. Но эпидемия есть эпидемия, и правила должны быть для всех одинаковы. В петербургской администрации сообщили, что Баста согласовал с ними выступление. На это депутат разозлился еще больше.
"Вы ничего там не перепутали? Жду объяснений", – заключил он.
Ранее в Сети распространились кадры с концерта рэпера Басты в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.
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