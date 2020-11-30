"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге

Сын актера Михаила Боярского получил депутатский мандад и работает в Госдуме. Д’Артаньян-младший в парламенте на виду, а его имя на слуху. На днях он сделал выговор Василию Вакуленко, выступающему под псевдонимом Баста.



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