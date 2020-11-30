Названа дата перевода Ефремова в колонию из СИЗО

Российский актер Михаил Ефремова продолжает отбывать наказание за совершенное преступление. Адвокат, представляющий интересы артиста, заявил, что заключенного должны перевести из СИЗО в колонию уже первого декабря.
Ранее стало известно, что Ефремов Михаил будет сидеть в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Это место часто упоминалось в СМИ из-за того, что там содержались футболисты Кокорин и Мамаев, напоминает телеканал "360".
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Как перестать ненавидеть женщин?
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Воспитание детей
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!