Зять Олега Стриженова вышел на связь после обвинения в изнасиловании

Совсем недавно внучка легендарного артиста Олега Стриженова публично сообщила о страшных событиях прошлого. Александра объявила, что ее отец Николай Холошин избивал членов семьи, а также жестоко насиловал своих студенток. По словам женщины, одна из жертв ее отца родила девочку, а о наличии остальных внебрачных детей Холошина ей неизвестно.
Когда журналисты решили узнать, что думает по этому поводу обвиняемый в насилии заслуженный артист России, мужчина отказался пояснять слова Александры Стриженовой. "Я не знаю, о ком вы говорите. Не знаю, извините", – выразился Николай Холошин.
Лионелла Стриженова, супруга народного артиста СССР, сказала, что их семья никак не связана с Александрой Стриженовой и контактировать с Николаем Холошиным они с мужем не желают. "Мы не знаем эту внучку.", – ответила женщина. Она подчеркнула, что Олег Александрович не даст комментариев по поводу заявления родственницы.
Напомним, что Александра Стриженова является дочерью покойной актрисы Натальи Стриженовой. Со знаменитыми родственниками, в числе которых и телеведущий Александр Стриженов, наследница Николая Холошина не общается. Ранее Александра выполняла обязанности суррогатной матери. Сейчас внучка Олега Стриженова работает над развитием личного блога.
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