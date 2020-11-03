Адвокат Ефремова оправдался за невыплату денег матери и любовнице погибшего Захарова

После смертельной аварии в центре столицы матери и сожительнице покойного Сергея Захарова артист должен был возместить ущерб. Однако, по словам адвоката, сейчас все сбережения Михаила Ефремова арестованы, а воспользоваться ими для выплаты компенсации семья звезды сможет лишь после вступления в силу приговора.
Хархорин объяснил, что пока такой доверенности нет. При этом он добавил, что можно было воспользоваться средствами с производственных счетов актера, но на них налоговая инспекция наложила арест. "Деньги пока неоткуда взять", – цитирует правозащитника Пятый канал.
При этом Петр Хархорин подчеркнул, что Михаил Ефремов намерен выплатить деньги матери и гражданской жене покойного Ирине Стерховой. Основная компенсация в три миллиона рублей уже была выплачена признанным по суду потерпевшими – вдове и двум братьям Сергея Захарова.
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Артист, будучи пьян, сел за руль своего джипа и выехал на встречную полосу. Автомобиль знаменитости врезался в машину курьера службы доставки Сергея Захарова. Водитель отечественного авто скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил звезду театра и кино к восьми годам лишения свободы, апелляционный суд снизил срок на полгода.
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