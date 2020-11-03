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Адвокат Ефремова оправдался за невыплату денег матери и любовнице погибшего Захарова

Адвокат Ефремова оправдался за невыплату денег матери и любовнице погибшего Захарова

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Защитник Михаила Ефремова Петр Хархорин объяснил, почему задерживается выплата компенсации родственникам жертвы "пьяного" ДТП. По его словам, это происходит потому, что у актера возникли финансовые трудности.
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После смертельной аварии в центре столицы матери и сожительнице покойного Сергея Захарова артист должен был возместить ущерб. Однако, по словам адвоката, сейчас все сбережения Михаила Ефремова арестованы, а воспользоваться ими для выплаты компенсации семья звезды сможет лишь после вступления в силу приговора.

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Хархорин объяснил, что пока такой доверенности нет. При этом он добавил, что можно было воспользоваться средствами с производственных счетов актера, но на них налоговая инспекция наложила арест. "Деньги пока неоткуда взять", – цитирует правозащитника Пятый канал.

При этом Петр Хархорин подчеркнул, что Михаил Ефремов намерен выплатить деньги матери и гражданской жене покойного Ирине Стерховой. Основная компенсация в три миллиона рублей уже была выплачена признанным по суду потерпевшими – вдове и двум братьям Сергея Захарова.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Артист, будучи пьян, сел за руль своего джипа и выехал на встречную полосу. Автомобиль знаменитости врезался в машину курьера службы доставки Сергея Захарова. Водитель отечественного авто скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил звезду театра и кино к восьми годам лишения свободы, апелляционный суд снизил срок на полгода.

Автор: 3 ноября 2020, 16:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня eсть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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