Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...

На снимке артист и его супруга предстали в измененном виде. Пару искусственно сделали толще, чем они есть на самом деле. У гимнастки можно заметить второй подбородок и огромные щеки, а лицо юмориста и вовсе сложно разглядеть за складками кожи и жира.
Как оказалось, фотопародию на Павла Волю и Ляйсан Утяшеву прислал один из поклонников. Артист в подписи к снимку отметил, что именно так они с женой будут выглядеть после второй "волны" карантина.
Подписчики с юмором отнеслись к фотографии и заявили, что, несмотря на лишний вес, гимнастка все равно красавица. Также фолловеры пошутили, что в таком виде тоже есть свои плюсы – разглаживаются морщины.
"Аааааааа.... Зачем Лясю испортили.... Не троньте святое! А Павел прям... Заматерел! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Павел похож на Витаса", "Такими можете стать, если Павел в депутаты пойдет", "На Хазанова становится похож", "Наконец то нормально стали выглядеть", "Зато морщины разгладились", "А что тогда с Харламовым?" – написали в комментариях.
Напомним, несколько недель назад Павел Воля оказался в центре скандала. В Сети появился снимок артиста в компании молоденьких девушек, которые, по слухам, занимались эскортом. Юмориста заподозрили в измене Ляйсан Утяшевой, однако пара не стала никак комментировать инцидент.
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