"Ему полдома вернуть бы": Воля рассказал о дележке квартиры между Асмус и Харламовым

Гостем очередного выпуска Comedy Club стал возлюбленный Ольги Бузовой, блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян (DAVA). Павел Воля и Гарик Харламов в привычной манере решили высмеять собеседника.
Так, супруг Ляйсан Утяшевой поинтересовался у Давида, каково быть подкаблучником. Манукян возразил. Он заявил, что любит "свою женщину" по-настоящему. Воля не удержался: "Давай не будем при Харламове. Ему полдома вернуть бы". Сидящие в зале разразились смехом.
Далее Павел вновь заговорил о Давиде. Теперь мужчины начали обсуждать, кто моет посуду дома – Манукян или Бузова. Блогер объяснил, что у них есть домработница. Правда, Ольга иногда тоже хозяйничает на кухне. У Давида же на это не хватает времени.
Напомним, о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно в июне этого года, однако причину расставания супруги раскрыли только в октябре. По словам комика, брак распался, потому что он и актриса очень разные люди.
Несмотря на бурные обсуждения этого события в Сети, дочь Кристины и Гарика Анастасия не знает о разводе родителей. Они боятся навредить психике ребенка.
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