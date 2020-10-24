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"Ему полдома вернуть бы": Воля рассказал о дележке квартиры между Асмус и Харламовым

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В прошлом месяце на телеканале ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club, в котором не стали обходить стороной развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Ведущий шоу Павел Воля заговорил об этом событии перед аудиторией.
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Гостем очередного выпуска Comedy Club стал возлюбленный Ольги Бузовой, блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян (DAVA). Павел Воля и Гарик Харламов в привычной манере решили высмеять собеседника.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Так, супруг Ляйсан Утяшевой поинтересовался у Давида, каково быть подкаблучником. Манукян возразил. Он заявил, что любит "свою женщину" по-настоящему. Воля не удержался: "Давай не будем при Харламове. Ему полдома вернуть бы". Сидящие в зале разразились смехом.

Далее Павел вновь заговорил о Давиде. Теперь мужчины начали обсуждать, кто моет посуду дома – Манукян или Бузова. Блогер объяснил, что у них есть домработница. Правда, Ольга иногда тоже хозяйничает на кухне. У Давида же на это не хватает времени.

Напомним, о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно в июне этого года, однако причину расставания супруги раскрыли только в октябре. По словам комика, брак распался, потому что он и актриса очень разные люди.

Несмотря на бурные обсуждения этого события в Сети, дочь Кристины и Гарика Анастасия не знает о разводе родителей. Они боятся навредить психике ребенка.

Автор: 24 октября 2020, 17:32 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Жили несколько лет, родился ребёнок и поняли,что они разные люди,это было изначально видно, Асмус со смазливым личиком,а талантом особенно не блещет,в отличие от харизматичного Гарика,после нескольких ролей она возомнила себя великой актрисой, её известность держалась только в близости к Гарику.
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