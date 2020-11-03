"Брутальный голубой": Стас Костюшкин раскрыл "всю правду" о своей ориентации

В Сети на протяжении продолжительного времени муссируются слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации певца, бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. Сам исполнитель с юмором относится к этим разговорам.

Более того, Стас Костюшкин даже с удовольствием шутит на эту тему. Например, он опубликовал на своей официальной страничке в популярной социальной сети скриншот письма некой поклонницы, которая призвала артиста прекратить прятаться и объявить миру о том, какой он на самом деле.

В письме женщина, назвавшая себя экстрасенсом и лесбиянкой, обратилась к Стасу Костюшкину с такими словами: "Я знаю как экстрасенс, что вы брутальный голубой. Ваша жена лесбиянка, но очень тоже этим мучается и скрывает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". Отметим, что уже 14 лет Стас Костюшкин состоит в браке с бывшей спортсменкой Юлией Клоковой. Они воспитывают двух сыновей. Отметим, что для артиста это уже третий брак. От предыдущих отношений у Стаса есть 17-летний сын.

Дама в письме затронула и бывшего второго участника коллектива "Чай вдвоем" Дениса Клявера. "Стас, Денис Клявер тоже голубой, но не брутальный. Он любил и любит только вас. А вы любите его. Я хочу, чтобы вы знали. Так лучше. Денису я тоже напишу. Он ведь тоже мучается", – компетентно сообщила артисту поклонница.

Стас Костюшкин прокомментировал это послание: "Рубрика "Вы мне писали" . Вот такое письмо я недавно получил от подписчицы . Как она узнала всю правду, ума не приложу". Очевидно, что певец так пошутил, а заодно и рассмешил многочисленных подписчиков.

Телеведущий, актер и шоумен Оскар Кучера отреагировал: "Аруууууу". А астролог Василиса Володина с юмором отметила: "Ага, мне не нужно врага, у меня есть ясновидящий".