"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос

"Женщины, когда им под сорок, часто делают глупости", – говорила героиня "Служебного романа". Вот и 42-летнюю Любовь Толкалину не минула чаша сия. Она обожает раздеваться, оголяться, позировать в белье или вовсе лишь полотенчиком прикрыв срам.



Толкалина обожает устраивать эротические фотосессии. Историей одной из них она поделилась с подписчиками своей страницы в "Инстаграме". "Мне очень не нравилось тогда все, что мы придумывали, во всем я видела изъяны, и свет и погода и выбор локации и одежда и грим – я всем была недовольна, – призналась актриса. – Вынула мозг всей команде, я, помню, ходила с кислой миной. Я это потом тяжело переживаю всегда. И поедом себя ем".

"А все от чего? – задает Люба риторический вопрос. – А все от неуверенности в себе! Обычно причиной обострения неуверенности может стать все что угодно– синяк на ноге или прыщ– дурачок, или просто недосып, все, понеслась кобыла в щавель – невозможно расслабиться. Все время бдишь и подозреваешь, что не бдит никто, все ответственные за твою красоту на площадке люди просто забили болт, на самом деле все видно и прыщ и синяк и недосып".

Ей плевать, нравится ли кому-то ее тело без юбки или нет – она сама кайфует от собственных эротических фотосессий. А завистников и злопыхателей она ставит на место: "Для тех, кто еще не написал про коленки, возраст, не дал советов, к каким врачам пойти, для тех, кто внимательно разглядит бесстыдство, и еще что-нибудь, для тех, кто обязательно задаст вопрос "зачем", предлагаю конкурс на самое забористое хамство!"