Жена Алексея Ягудина напомнила о непростой жизни матерей

Замечательный праздник побудил звезд российского шоу-бизнеса вспомнить о самых главных женщинах в их жизни. День матери отметили не только музыканты и артисты, но и Олимпийские чемпионы. К ним присоединилась Татьяна Тотьмянина.

Напомним, профессиональная фигуристка растит двух дочерей. Старшей Лизе недавно исполнилось 11 лет, а младшей Мишель – только пять. Многочисленные поклонники Алексея Ягудина отмечают, что его наследницы больше похожи на маму.

Сегодня Татьяна Тотьмянина решила не только поздравить женщин, но и напомнила о всех трудностях материнства. По словам спортсменки, только со стороны кажется, что иметь детей – очень легко и беззаботно. На самом деле, даже самым ответственным представительницам прекрасного пола, приходится познавать все тонкости воспитания.

"С днем матери! Сколько переживаний и счастья одновременно!", – заявила Татьяна.

Звездная пара фигуристов уже несколько лет подряд рука об руку достигает жизненных побед. Если верить Алексею, то в их семье не существует жестких правил. Несмотря на то, что спортсмены соблюдали дисциплину с раннего детства, их наследницы вольны выбирать чем и когда заниматься.

Напомним, сам же Ягудин не всегда мог похвастаться примерным поведением. Ходили слухи, что всеми известная Мирослава Карпович чуть ли не увела фигуриста из семьи. Работники театра заявляли, что актриса всячески провоцировала его на репетициях. В тот момент спортсмен уже состоял в отношениях с Татьяной Тотьмяниной и готовился стать отцом.