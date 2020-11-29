"Она сейчас вся в нем": 69-летняя актриса впервые стала бабушкой

Артистка тщательно скрывала свою личную жизнь. Только сейчас многочисленным поклонникам звезды кинофильма "Тегеран-43" удалось выяснить подробности, рассказывающие историю любви Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова.

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