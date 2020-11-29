"Она сейчас вся в нем": 69-летняя актриса впервые стала бабушкой

Звездная пара познакомилась в начале 1970-х годов. Тогда начинающие артисты летели презентовать советское кино в Югославии. Спустя четыре года Наталья и Владимир поженились. А чуть позже сообщили о рождении замечательной дочери.
Белохвостикова несколько раз подряд становились мамой. Правда, приемной. На пике своей популярности Наталья посещала детские дома и участвовала в благотворительных акциях. Тогда она и повстречала своего будущего сына Кирилла. Артистка мгновенно влюбилась в мальчика и решилась на усыновление.
Накануне стало известно, что в семье Белохвостиковой отмечают пополнение. Радостную новость сообщил бессменный ведущий Первого канала Андрей Малахов.
"Я хочу поздравить Наташу! Нашу знаменитую и любимую актрису. У нее родился первый внук. Она сейчас вся в нем!", – рассказал шоумен.
Стоит отметить, что семья народной артистки переживала и трагедии. В 2018 году Наталья Белохвостикова чуть ли не лишилась приемного сына. 15-летний Кирилл выпал из окна второго этажа. Молодой человек пытался попасть в квартиру через окно, так как его ключ застрял в замочной скважине. Юноша не рассчитал свои силы и сорвался.
Даже об этом инциденте мало что известно. Дело в том, что актриса тщательно скрывает своих родственников от СМИ и крайне редко соглашается на какие-либо интервью.
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