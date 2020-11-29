"Твои поглаживания по голове": маменькин сынок Костюшкин показал архивные кадры

Благодаря архивным фотографиям музыканты и артисты переносятся в далекое прошлое. Снимком, на котором он запечатлен совсем маленьким мальчиком, поделился в "Инстаграм" известный исполнитель Стас Костюшкин.
Теперь многочисленная аудитория смогла увидеть, как щекастый черноглазый мальчишка величественно восседал в коляске. Пока заботливая мама трепетно поправляла профессионально уложенный чупчик артиста.
К слову, родственница Костюшкина была известной манекенщицей в Одессе. Женщина знала толк в красивой одежде и макияже. Мама музыканта всегда находила время на себя любимую.
"Столько лет прошло с тех пор, как ты меня возила в коляске, а я до сих пор нуждаюсь в твоих советах и поглаживании по голове", – рассказал Станислав.
Солист пожелал всем матерям быть здоровыми и счастливыми. По мнению Костюшкина, благодарные дети всегда будут заботиться о своих родителях. Ведь в этом заслуга правильного воспитания.
Стас уверен, когда близкие родственники отдают ребенку все тепло в раннем детстве, то в ближайшем будущем наследник отплачивает им тем же. Народный артист вспоминает, что родная мать защищала наследника от разъяренного отца. Стасу приходилось драться с подвыпившим мужчиной.
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