"Твои поглаживания по голове": маменькин сынок Костюшкин показал архивные кадры

Сегодня вся страна празднует замечательный праздник – День матери. Большинство звезд российского шоу-бизнеса уже поздравили своих дорогих женщин и напомнили поклонникам, как важно ценить воспоминания из детства. Станислав Костюшкин тоже поспешил обратиться к мамочке.

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